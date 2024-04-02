На устройство слоев износа на трассе М-7 «Волга» выделят 282,3 млн рублей

На устройство слоев износа на трассе М-7 «Волга» выделят 282,3 млн рублей. Согласно контракту, работы должны быть выполнены до 31 августа 2025 года. Заказчиком тендера выступает Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона.

Согласно контракту, финансирование работ делится на два года, подрядчик сам должен определить сумму вливаний на каждый промежуток времени выполнения работ.

Напомним, в Бугульминском муниципальном районе Республики Татарстан на реконструкцию моста через ручей на автомобильной дороге Базаровка — Татарская Дымская выделят 85 млн рублей. Проект реализуется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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Разиль Самигуллин