В Казани пройдет спартакиада «Равнение на победу»

В столице Республики Татарстан состоится спартакиада по военно-прикладным видам спорта среди молодежи города. Мероприятие под названием «Равнение на победу» пройдет 29—30 апреля. Об этом ГТРК «Татарстан» сообщила мэрия Казани.

Спартакиада открыта для команд из молодежных правоохранительных и образовательных учреждений, а также студентов в возрасте от 14 до 23 лет. Соревнование будет состоять из трех этапов: боевая подготовка, смотр строя и песни, викторина по военной истории. Команды, занявшие призовые места, будут награждены дипломами и денежными сертификатами.

Для участия в спартакиаде необходимо собрать команду из 10 человек: восьми юношей и двух девушек. У каждой группы должен быть руководитель или командир. Ранее татарстанский спортсмен Сергей Ардашев стал серебряным призером марафона по лыжным гонкам на Спартакиаде сильнейших. Он завершил дистанцию за 2 часа 17 минут 12,6 секунды.

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Разиль Самигуллин