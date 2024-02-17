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Татарстанский спортсмен завоевал второе место Спартакиады на лыжных гонках

15:25, 17.02.2024 1

Татарстанский спортсмен Сергей Ардашев стал серебряным призером марафона по лыжным гонкам на Спартакиаде сильнейших. Он завершил дистанцию за 2 часа 17 минут 12,6 секунды.

Победителем стал трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, который опередил татарстанского лыжника на 0,4 секунды. Третье место досталось Савелию Коростелеву: ему на прохождение дистанции понадобилось 2 часа 17 минут 12,8 секунды.

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Галия Гарифуллина
Спорт Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:35
    Молодец! Слежу за его выступлениями на соревнованиях.
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