IT-конференция Merge

20-21 апреля в Иннополисе пройдет «Merge» — IT-событие, которое объединит представителей различных сфер IT на одной площадке. Более 2000 разработчиков, маркетологов, digital-дизайнеров, менеджеров, HR-специалистов со всей России встретятся, чтобы обсудить актуальные тренды мира IT и поделиться успешными кейсами. Площадкой конференции станет Университет Иннополис.
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