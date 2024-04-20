20 апр 2024

IT-конференция Merge

IT-конференция Merge

20-21 апреля в Иннополисе пройдет «Merge» — IT-событие, которое объединит представителей различных сфер IT на одной площадке. Более 2000 разработчиков, маркетологов, digital-дизайнеров, менеджеров, HR-специалистов со всей России встретятся, чтобы обсудить актуальные тренды мира IT и поделиться успешными кейсами. Площадкой конференции станет Университет Иннополис.

Направления:

  • Разработка
  • Маркетинг
  • Управление
  • HR
  • IT-рынки

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