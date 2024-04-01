Общий план жилищного строительства в Татарстане выполнен на 42%

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин выступил с докладом на совещании в Доме Правительства Татарстана. Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами, его провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В совещании также принял участие премьер-министр республики Алексей Песошин.

Общий план жилищного строительства выполнен на 42% — введено 1 млн 332 тыс. кв. м. По данным министра, по линии коммерческого строительства сдано 11% от запланированного объема — 42 многоквартирных дома суммарной площадью 165 тыс. кв. метров.

Годовой план по социальной ипотеке выполнен на 33%: из 56 домов сдано 14 — всего на 54 тыс. кв.м. По линии индивидуального жилищного строительства на сегодняшний день сдано 8 тыс. 245 домов площадью 1 млн 113 тыс. кв. метров, что составляет 74% от годового плана.

Министр также рассказал о реализации программ по обеспечению жильем определенных категорий граждан. Так, в текущем году приобрести новое жилье должны 84 молодые семьи, проживающие в 41 муниципальном образовании. На сегодняшний день все свидетельства вручены, ведется подготовка к перечислению средств на лицевые счета исполнительных комитетов муниципальных образований.

В категории «Многодетные семьи, имеющие 5 и более детей» планируется обеспечить жильем 28 семей. На сегодня оформлено 26 сертификатов, общая площадь жилых помещений составляет 2 тыс. 329 кв.м.

Кроме того, в числе вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев — 5 получателей. Для них сертификаты уже оформлены, по всем открыты специальные счета в банке. Заявителями осуществляется подбор квартир.

Затем министр доложил о реализации республиканских и федеральных программ строительства социальных объектов, инженерной инфраструктуры и благоустройства общественных пространств. На сегодняшний день заключены контракты по двум запланированным программам, направленным на поддержку жилищного строительства.

По отрасли «Образование» в текущем году запланировано строительство 4 школ и 1 детского сада в рамках двух программ. На сегодняшний день работы по 4 школам составляют 15%. Также ведутся подготовительные работы по детскому саду в пгт. Апастово.

Все три объекта отрасли «Культура» входят в паспорт госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». На текущей неделе приступили к строительству детской школы искусств в п.г.т.Рыбная Слобода. На сегодняшний день работы организованы на всех трех объектах. Общее выполнение строительно-монтажных работ составляет 8%.

В отрасли «Экология» в рамках двух федеральных программ продолжаются работы по реконструкции Биологических очистных сооружений (выполнение 78%), рекультивации иловых полей (66%) и рекультивации земель, нарушенных нефтесодержащими загрязнениями в селе Шемордан Сабинского района (75%).

В рамках двух программ запланировано благоустройство 64 общественных пространств. На сегодняшний день все контракты по ним заключены. Работы начнутся в начале мая. Стартовали работы по строительству 6 исполкомов. Всего в планах 7 объектов. Выполнение составляет 12%. Также в работе 7 пунктов комплексного обслуживания. Выполнено 13% работ. К остальным 2 планируют приступить до конца апреля.

Из 48 объектов, входящих в федеральную программу модернизации коммунальной инфраструктуры, работы ведутся на 9. Общее выполнение по программе составляет 18%. По остальным объектам к работам приступят в апреле-мае, после завершения отопительного периода.

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Разиль Самигуллин