Каждый четвертый житель Казани назвал депрессию и выгорание важной проблемой общества

Согласно опросу, проведенному группой исследователей «Ренессанс страхования», каждый четвертый житель Казани считает депрессию и эмоциональное выгорание актуальной проблемой общества. Однако многие недооценивают риски, которые несут эти состояния.

Каждый четвертый респондент (27%) считает эти проблемы серьезными. 36% опрошенных считают их «актуальными, но переоцененными». Более того, 40% казанцев вообще не верят в существование депрессии, воспринимая жалобы на нее как проявление лени или каприз.

Аналогичная ситуация сложилась вокруг проблемы эмоционального выгорания

Лишь каждый пятый респондент воспринимает его как серьезную проблему. 46% опрошенных считают, что этому недугу уделяют неоправданно повышенное внимание. Каждый третий (34%) и вовсе уверен, что выгорание выдумано.

Женщины относятся к ментальным проблемам серьезнее мужчин. Из числа опрошенных женщин риски, связанные с депрессией и выгоранием, признают 31% и 24% соответственно. Среди мужчин таковых 26% и 20%. Мужчины чаще называют депрессию и выгорание выдумкой (42% и 37% соответственно). Среди женщин таких 32% и 34%.

Из числа казанцев, регулярно обращающихся за психологической помощью, большинство ходят к психологам (42%), к врачам-психиатрам/психотерапевтам (27%) и к коучам или тренерам личностного развития (22%).

При выборе специалиста респонденты чаще всего обращают внимание на наличие профильного высшего образования (35%), рекомендации знакомых (36%) и опыт работы (26%). Цена услуги имеет значение лишь для 7% опрошенных. При этом свыше половины респондентов тратят на услуги психологов более 5 тыс. рублей в месяц. Каждый седьмой (15%), в частности, — от 10 тыс. рублей.

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Олег Исаков