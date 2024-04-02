«На половине пути между Болгаром и Сараем»: в «Казанском Кремле» показывают историю золотоордынского Укека

Фото: Динар Фатыхов



Один процент за 128 лет

В Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан открылась выставка «Города не исчезают. История Укека в находках», посвященная 700-летней истории одного из крупнейших городов Золотой Орды.

Археологи изучают его уже 128 лет, последние 20 лет активно, но до сих пор раскопано менее одного процента от общей площади городища, на фундаменте которого, как говорят ученые, стоит известный всем город Саратов. В 2015 году «Увекское городище» — так видоизменилось название средневекового Укека за прошедшие века, внесли в перечень федеральных объектов культурного наследия и едва не включили в список всемирного. Но с ЮНЕСКО пока не сложилось.

Как объяснил «Реальному времени» председатель исполкома региональной татарской автономии г. Саратова Мухаммад Мадъяров, когда проходили переговоры о включении данного памятника, у местных властей не было заинтересованности и не было такого желания, как у Татарстана, где раис республики лично лоббировал попадание в список ЮНЕСКО Болгара.

«Мы на протяжении уже 20 лет на разных площадках популяризируем данный город. Рассказываем о нем. Сейчас уже, к сожалению, не получится внести его в список всемирного наследия ЮНЕСКО». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Город Укек, как и многие другие города Золотой Орды, еще только приоткрывает свои тайны. Раскопано менее одного процента от общей площади городища. Но осмыслить значимость памятника, значимость Золотой Орды в культуре и истории России, да и в целом в мировой культуре, даже тот материал, который дает Укек, нам позволяет. Здесь мы видим зарождение многих народов, их совместное проживание… пересечение культур Востока и Запада. Это удивительная культура, которая создавалась на стыке различных традиций и культур, она здесь представлена, — рассказал руководитель Увекской археологической экспедиции, директор Исторического парка «Россия — моя история» в Саратове Дмитрий Кубанкин.

Более 300 экспонатов из Саратовского музея краеведения, Саратовского исторического парка, Энгельсского краеведческого музея и Музея-заповедника «Казанский Кремль» это подтверждают. Среди них есть редкие и даже уникальные находки.

Корочка хлеба с инжиром из глубины веков

К примеру, фрагмент хлебной лепешки, найденный в подвале пристройки к храму в христианском квартале города. Он обгорел и поэтому сохранился до наших дней. Вместе с ним нашли инжир, барбарис, кориандр и нут, а также «сервиз» из 14 приборов: византийские чаши, сосуды из мамлюкского Египта.

Хлебная лепешка, которой 700 лет. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Еще одна редкая находка — исламский амулет.

— Ислам, который был активно распространен после 1313 года, в Золотой Орде крайне сложно найти в материальной культуре. Один из немногих экспонатов — двухсторонний амулет. С одной стороны написано «Царство Аллаха», с другой — «Величие Аллаха», — говорит Кубанкин.

В экспозиции есть и христианские маленькие иконки с крестиками, и даже монгольские вырезанные фигурки-онгоны.

— Они часто встречаются на территории Укека. Вещи, которые впечатляют, чаще тоже связаны с монгольским населением. К примеру, чехольчик для зеркала, найденный в элитарном погребении. С лунным зайцем, который толчет в ступе гриб линчжи — гриб бессмертия. Это китайская символика, пришедшая с монголами в поволжские степи. Шелковый халат из Египта — сделан в мастерских Асуана. Еще интересная китайская вещь, которая не так часто встречается, это зеркало. На нем изображены сяни — духи бессмертия (в даосизме, — прим. ред.), которые держат в своих руках хризантему — один из компонентов эликсира бессмертия, — продолжает перечислять редкости археолог.

Сяни — духи бессмертия держат в своих руках хризантему — один из компонентов эликсира бессмертия. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Шпилька для потомства

Но жемчужиной выставочной экспозиции он считает китайскую стеклянную шпильку.

— Наша жемчужина. Совершенно удивительна. В слое 1260—1280-х гг. была найдена практически целая стеклянная шпилька, обломан самый краешек. Но «шляпка» сохранилась. Она в виде разрезанного плода граната, олицетворяющего пожелания мужского потомства в семье. По крайней мере, так было в Китае. А здесь она оказалась в прическе какой-то дамы. Вопрос, чьи прически, какого этноса подразумевали такие шпильки, остается открытым, — признался Кубанкин.

Невольно складывается ощущение, что в Укек стекались товары со всего известного на тот момент света. Волга была залогом бесперебойного товарооборота. Сухопутные торговые пути тоже не пустовали. Впрочем, по ним перемещались не только грузы и средневековые путешественники, но и переселенцы. Иногда издалека. В начале XX века в ходе археологической экспедиции был найден фрагмент тувака — небольшого сосуда, который помещался в отверстие люльки. По мере наполнения он опорожнялся.

«Детский горшок для младенца образца XIII века, приехавший с маленьким путешественником в Укек из Крыма». Галия Шакирова / realnoevremya.ru

— Интересен тем, что он изготовлен в Крыму: какая-то семья его там купила, потом привезли в Укек, там его разбили и выбросили. Такой вот показатель взаимосвязей между регионами, — рассказала «Реальному времени» начальник отдела исторических музеев Музея-заповедника «Казанский Кремль» Марина Давыдова.

Дмитрий Кубанкин добавил, что буквально 2 года назад был найден обломок еще от одного тувака.

— Дня нас это не просто показатель торговых связей, которые мы фиксируем по монетам, по керамике, но и перемещения населения по территории Золотой Орды, — отметил он.

Микс культур и половина рабыни

Судя по находкам, средневековый золотоордынский Укек был многонациональным и мультикультурным городом.

— Вислая свинцовая печать характерна больше для греческой традиции, но надпись там арабская. Мы видим соединение культур. Там же в христианском квартале были найдены обломки копилки местного производства, где тушью сделана арабская надпись, а русский горшок с буквами кириллицы, — рассказал руководитель Увекской археологической экспедиции.

В городе жили образованные люди, читающие книги, о чем свидетельствуют обнаруженные книжные застежки. Процветало ремесло: местные гончарные изделия, керамика, ювелирное дело. К слову, неподалеку от ювелирной мастерской археологи нашли 60 целых сфероконусов — сосудов, которые использовали для летучих веществ и для ртути, и еще порядка 300 фрагментов. По всей видимости, дела у мастера шли неплохо.

Еще одна находка — сразу 105 серебряных монет, обнаруженных в 2022 году. 659 лет они назад могли бы стать полумесячным окладом советника консула венецианской Таны (современный Азов, — прим. ред.). А за 200 таких монет можно было стать счастливым обладателем собственной рабыни.

Полцены за рабыню. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Самое удобное место

Дмитрий Кубанкин рассказал интересный факт, в очередной раз подтверждающий обстоятельный подход к выбору мест для основания новых городов в старые времена.

«Когда мы находимся на железной дороге, часто видим поезд Казань — Астрахань и вспоминаем слова средневековых путешественников: «Укек располагается на половине пути между Болгаром и Сараем». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Укек был переправой через Волгу. Вероятно, в ханскую ставку. Когда прошло много сотен лет, в конце XIX века строится Рязанско-Уральская железная дорога. Она как раз доходит до переправы. В это же время братья Нобели возили бакинскую нефть по Волге. Танкеры для этого создавали. Им нужно было на берегу устраивать различные перевалочные пункты. Тогда в районе Увека и Саратова начали ставить нефтеналивные. А когда пришла железная дорога встал вопрос, где построить мост. И как Саратовская дума не утягивала дорогу в сам город, администрация Рязанско-Уральской железной дороги приняла решение ставить переправу южнее Саратова, там находилась деревушка Увек, потому что это было самое удобное место. Вот так, спустя много веков, повторилась история этого населенного пункта. А сейчас в этом месте находится железнодорожный мост через Волгу. Когда мы находимся на железной дороге, часто видим поезд Казань—Астрахань и вспоминаем слова средневековых путешественников: «Укек располагается на половине пути между Болгаром и Сараем».

Галия Шакирова