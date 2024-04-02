В Татарстане 8 проектов получат грантовую поддержку на сумму 12,3 млн рублей

В России подвели итоги грантового конкурса «Движения первых», направленного на поддержку социально значимых проектов. Среди победителей — 8 представителей из Татарстана, чьи идеи получат финансирование и будут реализованы в текущем году:

АНО «Добрая Казань» — 1,99 млн рублей;

республиканский скаутский центр «Скауты Татарстана» — 1,97 млн рублей;

высокогорский центр внешкольной работы «Тулпар» — 948 тыс. рублей;

творческая инклюзивная студия «Э-моция» — 1,58 млн рублей;

«Пестречинское землячество» — 3,59 млн рублей;

Менделеевский детский сад «Рябинушка» — 1,24 млн рублей;

Базарно-матакский детский сад «Березка» — 230 тыс. рублей;

Лениногорский дом детского творчества — 735 тыс. рублей.

Грантовый фонд составлял 2 млрд рублей. Всего было поддержано 424 заявки из 71 региона на общую сумму около 1,4 млрд рублей. Благодаря большому количеству участников удалось собрать внушительные средства для реализации социально значимых идей.

Количество заявок, поданных на конкурс, значительно выросло по сравнению с прошлым годом. Всего было получено 5 875 проектов (против 2360 в 2022 году). Самыми популярными направлениями стали «Патриотизм и историческая память», «Культура и искусство», «Образование и знания».

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Рената Валеева