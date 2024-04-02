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В России рассмотрят закон о налогообложении на роскошь

20:06, 02.04.2024

В Государственную думу России внесли законопроект, который предлагает считать плательщиками налога на роскошь организации, частных предпринимателей и физические лица, у которых есть дорогое имущество. Цель законопроекта — уменьшить различия в доходах между гражданами.

Отдельными категориями граждан, не являющимися плательщиками налога на роскошь, в законопроекте определены:

  • инвалиды Великой Отечественной войны;
  • инвалиды боевых действий;
  • Герои Советского Союза;
  • Герои Российской Федерации;
  • полные кавалеры ордена Славы;
  • лауреаты государственных премий Российской Федерации;
  • лауреаты Нобелевской премии.

Объектами налогообложения признаются следующие виды имущества:

  • жилые дома, части жилого дома, квартиры, части квартир стоимостью выше 1 млрд рублей;
  • объекты незавершенного жилищного строительства стоимостью от 1 млрд рублей по истечении трехлетнего срока строительства;
  • автомобили стоимостью от 20 млн рублей, приобретенные на территории РФ или впервые зарегистрированные на нового собственника;
  • пассажирские морские, речные и воздушные суда стоимостью от 50 млн рублей: самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера.

Ставки налога в процентах от стоимости объектов недвижимости и земельных участков предлагается установить следующие:

  • от 1 до 2 млрд рублей — 0,3%;
  • от 2 до 3 млрд рублей — 0,6%;
  • от 3 до 5 млрд рублей — 0,9%;
  • свыше 5 млрд рублей — 1,2%.

Для физических лиц, приватизировавших имущество, которое находилось у них на праве собственности или было передано по безвозмездному договору аренды до 1991 года, предлагается установить ставку налога 0% для объектов стоимостью до 1 млрд рублей и 0,3% — для объектов свыше 1 млрд рублей.

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Анастасия Фартыгина
ОбществоВласть

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