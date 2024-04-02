В Казани растет спрос на услуги курьеров на авто и электротранспорте

Согласно исследованию сервиса «Авито Услуги», в 2024 году спрос на курьерские услуги в Казани вырос более чем в два раза. Это связано с развитием электронной коммерции и ростом онлайн-продаж товаров повседневного спроса (e-grocery) и рынка доставки готовой еды.

Спрос казанцев на курьеров-водителей увеличился в 3,2 раза. Это легко объяснить — такие исполнители могут взять на себя больше задач, чем пешие и велокурьеры, в частности, доставлять тяжелые грузы на большие расстояния.

Большинство казанцев выбирают автодоставку, поскольку ее доля от общего спроса на курьерские услуги — 91%. За год этот показатель вырос почти на треть. Среди городов, жители которых чаще всего отдают предпочтение автокурьерам, — Калининград, Иркутск, Владивосток и Воронеж (98—99% от общего спроса). Растет и предложение услуг автодоставки. За год количество специалистов, выполняющих заказы на автомобиле, увеличилось в три раза.

В два раза вырос интерес казанцев и к курьерам, которые используют электротранспорт — электровелосипеды и самокаты. Количество предложений на платформе в этой категории увеличилось в 3,5 раза. Личный городской транспорт недорог в обслуживании и позволяет исполнителям не зависеть от транспортной ситуации на дорогах, а значит, доставлять заказы быстрее и зарабатывать больше.

Чаще всего искали исполнителей на электротранспорте жители Ростова-на-Дону и Новосибирска. На этот вид доставки приходится 47% от общей доли спроса на курьерские услуги. Ранее в Татарстане наблюдалась нехватка курьеров. Спрос на услуги доставки растет быстрее, чем увеличивается число курьеров, способных эти услуги предоставить.

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Разиль Самигуллин