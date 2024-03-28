В Татарстане зафиксировали нехватку курьеров

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане наблюдается нехватка курьеров. Спрос на услуги доставки растет быстрее, чем увеличивается число курьеров, способных эти услуги предоставить, рассказали РБК в пресс-службе сервиса «Яндекс Еда».

— С начала марта 2024 года работодатели региона разместили порядка 900 новых вакансий для курьеров — на 120% больше, чем за аналогичный период прошлого года, — рассказали в пресс-службе hh.ru. В то же время с начала весны 2024 года соискатели опубликовали более 1,7 тысячи резюме.

«В данном случае в регионе на одну вакансию курьера приходится порядка двух кандидатов, что говорит о нехватке кадров весной этого года», — заявили в пресс-службе компании.

Наибольший спрос на курьеров в Татарстане зафиксирован в столице — для них в марте была размещена каждая вторая вакансия — этот показатель оказался в 2 раза выше, чем годом ранее. Каждая пятая вакансия для курьеров в Татарстане опубликована в Набережных Челнах, где потребность в таких работниках выросла на 247%.

Ранее «Реальное время» рассказало, что наибольший спрос на разных специалистов начинается в преддверии праздников. Так, например, перед 8 Марта спрос на event-специалистов вырос на 80%.

Олег Исаков