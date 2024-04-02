СК России расследует факты обстрелов территорий Белгородской области, Республики Татарстан и Донецка

По сообщению органов исполнительной власти, девять мирных жителей пострадали при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины. Один из них находится в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Кроме того, атаке беспилотных летательных аппаратов подвергся один из районов Республики Татарстан, в результате есть пострадавшие.

При обстреле Киевского района Донецка ранен мужчина. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и привлечет к ответственности лиц, причастных к совершению преступлений.

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Разиль Самигуллин