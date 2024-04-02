Два беспилотника нанесли удар по общежитиям особой экономической зоны «Алабуга»

Сегодня в 5.45 утра два беспилотника нанесли удар по общежитию особой экономической зоны «Алабуга». В результате атаки пострадали два человека.

Известно, что беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. Это не первая атака на гражданские объекты: ранее подобные нападения были зафиксированы в Москве и Белгороде.

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Разиль Самигуллин