Росмолодежь объявила о старте конкурса грантов до 1 млн рублей

Федеральное агентство по делам молодежи объявило старт конкурса грантов, где любой гражданин России в возрасте от 14 до 35 лет может выиграть миллион на реализацию своей идеи.

Проекты должны быть направлены на решение конкретных социальных проблем, актуальных для целевой аудитории, и не должны иметь коммерческой цели.

Заявки на участие принимаются до 30 апреля, 12.00 (мск). Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете грантового модуля системы «Молодежь России», подтвердить аккаунт на «Госуслугах» и представить свой проект.

«Грантовый конкурс Росмолодежи ежегодно повышает планку не только по количеству инициатив, которые формирует молодежь, но и по качеству проработки, социально полезному эффекту реализуемых проектов. Из более 57 тысяч заявленных идей в 2023 году 4 300 получили поддержку. В этом году мы ожидаем еще больший интерес к конкурсу. Масштабные позитивные изменения всегда рождаются и складываются из таких локальных идей наших инициативных молодых людей, которым не все равно», — отметила глава Росмолодежи Ксения Разуваева.



Участники могут подать заявку в одной из 18 номинаций, соответствующей тематике их проекта:

#создавай_возможности — проекты, направленные на организацию занятости молодежи, в том числе самозанятости;

#развивай_среду — проекты, направленные на развитие малых территорий;

#объединяй — проекты, направленные на поддержку межкультурного диалога и международное сотрудничество;

#защищай — проекты, направленные на противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде;

#стирай_границы — проекты, направленные на работу с людьми с ОВЗ;

#сохраняй_природу — проекты, направленные на экологическое просвещение;

#двигай_сообщества — проекты, направленные на поддержку и развитие студенческого сообщества ссузов;

#вдохновляй — проекты, направленные на поддержку творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды;

#делись_опытом — проекты, направленные на передачу успешного опыта молодежи и на развитие наставничества в молодежной среде;

#береги — проекты, направленные на содействие развитию гражданской идентичности;

#открывай_страну — проекты, направленные на развитие туристической привлекательности регионов и молодежного туризма;

#будь_здоров — проекты, направленные на популяризацию спорта и ЗОЖ;

#помни — проекты, направленные на сохранение исторической памяти;

#расскажи_о_главном — проекты, направленные на развитие молодежных медиа;

#родные_любимые — проекты, направленные на сохранение семейных ценностей;

#МЫВМЕСТЕ — проекты, направленные на развитие и поддержку добровольчества;

#Ты_не_один — проекты, направленные на профилактику негативного девиантного поведения и на социализацию молодежи;

#вклад_в_будущее — молодежные инициативы, направленные на вовлечение молодежи в сферу науки и технологий, в том числе реализуемые сообществами молодых ученых.

Напомним, что в 2023 году молодежь Татарстана выиграла более 17 миллионов рублей. Всего от республики на грантовый конкурс подали 340 заявок, из них победили 33 кандидата.

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Рената Валеева