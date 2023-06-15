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Молодежь Татарстана выиграла более 17 млн рублей грантов на проекты

16:28, 15.06.2023 1
Молодежь Татарстана выиграла более 17 млн рублей грантов на проекты
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане молодежь выиграла более 17 млн рублей на конкурсе грантов Росмолодежи, сообщили в Минмолодежи республики.

— Эти выигранные 17 млн пойдут на реализацию социально значимых проектов, которые сделают Татарстан еще более привлекательным для молодежи, — рассказал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Всего от Татарстана на грантовый конкурс подали более 340 заявок. Победили 33 кандидата. Среди победивших проектов — городская экопросветительская акция по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев под названием «Елки палки» и кибертурнир «Придавай ускорение».

По экологической акции планируют организовать сбор хвойных деревьев (пихты, сосны, ели) на десяти пунктах приема в районах Казани, в которых проживают молодые семьи, взявшие социальную ипотеку, а еще ряд просветительских мероприятий. Этот проект выиграл 750 тыс. рублей.

На кибертурнире должны провести отборочные этапы в разных регионах страны по CS:GO, DoTA 2 и FIFA. Финал состоится в Казани.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Среди победителей конкурса есть проекты, связанные с инклюзией, патриотической, творческой направленности, и другие.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:45
    Здорово! Покажите, пожалуйста, потом эти реализованные проекты
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