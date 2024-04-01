Роман Ротенберг останется главным тренером СКА в следующем сезоне

Председатель совета директоров петербургского хоккейного клуба СКА Александр Медведев рассказал о планах команды на ближайшее межсезонье.

По его словам, армейцы начнут следующий сезон с тем же тренерским штабом во главе с Романом Ротенбергом. Ротенберг руководит командой с января 2022 года.

В межсезонье СКА планирует точечное усиление состава. Медведев подчеркнул, что команда сохранит своих лидеров, которые показали прогресс в текущем сезоне. Цель клуба — продолжение борьбы за Кубок Гагарина, сообщает пресс-служба СКА.

Напомним, что санкт-петербургский СКА вылетел, потерпев поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» в 1/4 розыгрыша Кубка Гагарина со счетом 1:4. В серии ранее уральцы обыграли казанский «Ак Барс» с аналогичным результатом в 1/8 плей-офф. В данный момент подопечные Николая Заварухина готовятся к полуфинальной серии с командой Андрея Разина — магнитогорским «Автомобилистом».

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Олег Исаков