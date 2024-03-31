Три с «Востока», один с «Запада»: определились все пары полуфинала Кубка Гагарина
Определились все пары полуфинала розыгрыша Кубка Гагарина. В дебютном перекрестном формате плей-офф КХЛ до полуфинала смогли дойти 3 Восточных и 1 Западная команда.
- В серии 1/2 магнитогорский «Металлург», выигравший накануне московский «Спартак» со счетом 4:2, сыграет с «Автомобилистом»,
- Трактор в свою очередь сразится с «Локомотивом», также недавно одолев в упорной битве из семи матчах омский «Авангард».
Первую встречу проведет пара «Локомотив» — «Трактор», 2 апреля, на домашнем стадионе «железнодорожников» — «Арене-2000". Вслед за ними, начиная с 3 апреля, клюшки схлестнут «Металлург» и «Автомобилист».
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