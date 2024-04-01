Отдел МФЦ в Менделеевске за минувший год лишился почти всех сотрудников

Начальник отдела МФЦ в Менделеевске Альфия Зинатуллина сообщила, что вынуждена работать с коллективом, состоящим всего из двух человек. Об этом она рассказала на еженедельном собрании в мэрии города, сообщают «Челны-Биз».

— Остальные уволились, из семи окон функционируют всего два — прием и выдача документов. Остальные пять в простое. Наш отдел в среднем обслуживает 86 человек в сутки, — отметила она.

Ранее «Реальное время» сообщило, что татарстанские МФЦ будут отдавать часть своей рабочей нагрузки «Почте России». Однако несмотря на все приложенные усилия, количество людей в организации постепенно лишь уменьшалось.

— К большому нашему сожалению, в 2023 году резко сократилось количество сотрудников отдела по независимым от организации причинам. Численность отдела составляет три сотрудника — начальник отдела, главный специалист и ведущий специалист. Средний возраст составляет 45 лет — подытожила начальница отдела МФЦ Менделеевска.

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Олег Исаков