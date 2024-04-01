В Казани на улице Ершова ограничили движение транспорта до 30 июня

Фото: Олег Исаков

В Казани на улице Николая Ершова началась реконструкция подземного пешеходного перехода. В связи с этим движение транспорта на данном участке временно ограничено.

Комитет внешнего благоустройства сообщил, что с сегодняшнего дня и до 30 июня будет частично закрыта проезжая часть в районе здания №4 по направлению в сторону ул. Вишневского. Кроме того, на этом же участке полностью перекроют тротуар для пешеходов.

Ранее в «Реальном времени» сообщили, что к лету входные группы подземного перехода у парка Горького отремонтируют с обеих сторон улицы Ершова. На время проведения работ наземный пешеходный переход продолжит функционировать.

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Анастасия Фартыгина