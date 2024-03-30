Приемная кампания в первые классы стартует 1 апреля

Приемная кампания в первые классы начнется 1 апреля. Прием документов первоклассников в школы-новостройки будет проходить с 10 по 30 июня.

Так как школам-новостройкам еще не присвоены почтовые адреса, подать заявление можно будет только лично. О том, где будет проводиться прием заявлений, сообщат ближе к началу июня.

Напомним, с нового учебного года в школах Казани произойдут изменения в учебной программе. Появятся два новых предмета: «Труд» и «Основы безопасности и защиты Родины».

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Разиль Самигуллин