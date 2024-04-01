Дублинская литературная премия объявила короткий список
Дублинская литературная премия появилась в 1996 году с целью возрождения славы Дублина как «литературной Мекки». Ее вручают ежегодно за лучшее прозаическое произведение на английском языке. Победитель получает 100 тыс. евро, 25% от этой суммы получает переводчик, если книга изначально выходила на другом языке.
Короткий список Дублинской премии:
- Old God’s Time Себастьяна Барри (Ирландия),
- Solenoid Мирчи Кэртэреску (Румыния),
- Haven Эммы Донохью (Канада),
- If I Survive You Джонатана Эскоффери (Ямайка, США),
- The Sleeping Car Porter Сюзетт Майр Сюзетт Майр (Канада),
- Praiseworthy Алексис Райт (Австралия).
Из представленных авторов российский читатель знаком только с творчеством Себастьяна Барри. Его книга «Тысяча лун» выходила в издательстве «Азбука-Аттикус». Кстати, в длинном списке премии был роман российского писателя Евгения Водолазкина «Оправдание острова» в переводе Лизы Хейден.
Все интересное о книгах и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».