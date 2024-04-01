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Дублинская литературная премия объявила короткий список

18:47, 01.04.2024 Сюжет:  Книжная полка «Реального времени»
Дублинская литературная премия объявила короткий список
Фото: Скриншот с сайта dublinliteraryaward.ie

Дублинская литературная премия появилась в 1996 году с целью возрождения славы Дублина как «литературной Мекки». Ее вручают ежегодно за лучшее прозаическое произведение на английском языке. Победитель получает 100 тыс. евро, 25% от этой суммы получает переводчик, если книга изначально выходила на другом языке.

Короткий список Дублинской премии:

  • Old God’s Time Себастьяна Барри (Ирландия),
  • Solenoid Мирчи Кэртэреску (Румыния),
  • Haven Эммы Донохью (Канада),
  • If I Survive You Джонатана Эскоффери (Ямайка, США),
  • The Sleeping Car Porter Сюзетт Майр Сюзетт Майр (Канада),
  • Praiseworthy Алексис Райт (Австралия).

Из представленных авторов российский читатель знаком только с творчеством Себастьяна Барри. Его книга «Тысяча лун» выходила в издательстве «Азбука-Аттикус». Кстати, в длинном списке премии был роман российского писателя Евгения Водолазкина «Оправдание острова» в переводе Лизы Хейден.

Все интересное о книгах и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

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Екатерина Петрова
ОбществоКультура

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