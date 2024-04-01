Дублинская литературная премия объявила короткий список

Дублинская литературная премия появилась в 1996 году с целью возрождения славы Дублина как «литературной Мекки». Ее вручают ежегодно за лучшее прозаическое произведение на английском языке. Победитель получает 100 тыс. евро, 25% от этой суммы получает переводчик, если книга изначально выходила на другом языке.

Короткий список Дублинской премии:

Old God’s Time Себастьяна Барри (Ирландия),

Solenoid Мирчи Кэртэреску (Румыния),

Haven Эммы Донохью (Канада),

If I Survive You Джонатана Эскоффери (Ямайка, США),

The Sleeping Car Porter Сюзетт Майр Сюзетт Майр (Канада),

Praiseworthy Алексис Райт (Австралия).

Из представленных авторов российский читатель знаком только с творчеством Себастьяна Барри. Его книга «Тысяча лун» выходила в издательстве «Азбука-Аттикус». Кстати, в длинном списке премии был роман российского писателя Евгения Водолазкина «Оправдание острова» в переводе Лизы Хейден.

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Екатерина Петрова