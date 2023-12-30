В Татарстане выросла численность зайцев
В Татарстане выросла численность некоторых видов дичи, следует из данных Госкомитета РТ по биоресурсам.
Увеличилась численность обоих видов семейства зайцевых отряда зайцеобразных. Не так заметно выросло поголовье зайца-беляка, занесенного в Красную книгу Татарстана — с 8 804 до 9 402 особей, сообщает ГТРК «Татарстан».
В 2022 году в Татарстане увеличилась численность зайца-русака, тетерева, глухаря и куропатки.
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