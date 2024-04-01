Аномальная традиция: апрель будет очень теплым

Фото: Галия Шакирова

По долгосрочным прогнозам, второй месяц весны обещает быть теплее климатической нормы. Это будет четвертый подряд аномально теплый апрель. Об этом «Реальному времени» рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

Апрель как май

При этом первая декада месяца, по словам метеоролога, прогнозируется примерно на 4 градуса теплее климатической нормы, которая должна быть в этот период:

— Температурный фон в среднем будет больше напоминать начало мая… Завтра-послезавтра температуры будут экстремально высокими — днем столбик термометра приблизится к отметке +14 градусов. Напомню, что многолетний рекорд — 14,8 градуса выше нуля — был поставлен в апреле 1983 года, — рассказал Аухадеев.

Начало апреля будет по-майски теплым. Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Повышение температур приведет к ускоренному таянию снега и повышению уровня рек.

— Уже четвертый день малые реки реагируют подъемом уровня. Насколько мне известно, на 30—40 см поднялся уровень воды. Говоря о таянии снега, в последние дни мы в сутки теряли по 6 см снежного покрова. Это стремительное таяние. В настоящее время у нас на метеоплощадках сохраняется снег высотой порядка 35 см, то есть осталось на 6 дней. Напомню, что в прошлом году в эти даты снега не было совсем. Город сейчас уже почти лишился снега, — отметил ученый.

Метеорологи говорят о стремительном таянии снега в Татарстане. Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Однако, по его словам, несмотря на то, что за городом снег сохранится, сразу он не растает.

— Снег имеет высокую отражательную способность. Под прямыми солнечными лучами он не так нагревается, — объяснил Аухадеев.

По прогнозу метеоролога, в ближайшие дни произойдет смена характера погоды.

— Уже сейчас давление понижается. Сейчас мы находимся на барическом гребне, поэтому у нас солнце. Уже завтра мы будем в власти циклона, но на периферии. У нас будут южные потоки, которые принесут теплый средиземноморский воздух, и поэтому температурный фон будет достаточно высоким. А так как будем находиться в теплом секторе циклона, то существенных осадков не прогнозируется. Однако во второй половине недели холодный фронт все-таки пройдет через нашу территорию и даст нам осадки в виде дождя, — рассказал Аухадеев.

Во второй половине недели холодный фронт принесет дожди. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Апрельский снег

Он также предупредил, что «забывать о ночных температурах, близких к нулевой отметке, пока рано, как и про осадки в виде снега».

— У нас каждый год снег в апреле все-таки наблюдается. В теплый 2020-й год он шел даже 23 апреля, — напомнил ученый.

Аухадеев также дал долгосрочный прогноз на лето:

— Июль также прогнозируется с аномальным теплом. Если прогноз оправдается, то он будет пятым подряд. С 2020 года июль у нас все теплее и теплее, — констатировал метеоролог.

Галия Шакирова