Аномальная традиция: апрель будет очень теплым
По долгосрочным прогнозам, второй месяц весны обещает быть теплее климатической нормы. Это будет четвертый подряд аномально теплый апрель. Об этом «Реальному времени» рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.
Апрель как май
При этом первая декада месяца, по словам метеоролога, прогнозируется примерно на 4 градуса теплее климатической нормы, которая должна быть в этот период:
— Температурный фон в среднем будет больше напоминать начало мая… Завтра-послезавтра температуры будут экстремально высокими — днем столбик термометра приблизится к отметке +14 градусов. Напомню, что многолетний рекорд — 14,8 градуса выше нуля — был поставлен в апреле 1983 года, — рассказал Аухадеев.
Повышение температур приведет к ускоренному таянию снега и повышению уровня рек.
— Уже четвертый день малые реки реагируют подъемом уровня. Насколько мне известно, на 30—40 см поднялся уровень воды. Говоря о таянии снега, в последние дни мы в сутки теряли по 6 см снежного покрова. Это стремительное таяние. В настоящее время у нас на метеоплощадках сохраняется снег высотой порядка 35 см, то есть осталось на 6 дней. Напомню, что в прошлом году в эти даты снега не было совсем. Город сейчас уже почти лишился снега, — отметил ученый.
Однако, по его словам, несмотря на то, что за городом снег сохранится, сразу он не растает.
— Снег имеет высокую отражательную способность. Под прямыми солнечными лучами он не так нагревается, — объяснил Аухадеев.
По прогнозу метеоролога, в ближайшие дни произойдет смена характера погоды.
— Уже сейчас давление понижается. Сейчас мы находимся на барическом гребне, поэтому у нас солнце. Уже завтра мы будем в власти циклона, но на периферии. У нас будут южные потоки, которые принесут теплый средиземноморский воздух, и поэтому температурный фон будет достаточно высоким. А так как будем находиться в теплом секторе циклона, то существенных осадков не прогнозируется. Однако во второй половине недели холодный фронт все-таки пройдет через нашу территорию и даст нам осадки в виде дождя, — рассказал Аухадеев.
Апрельский снег
Он также предупредил, что «забывать о ночных температурах, близких к нулевой отметке, пока рано, как и про осадки в виде снега».
— У нас каждый год снег в апреле все-таки наблюдается. В теплый 2020-й год он шел даже 23 апреля, — напомнил ученый.
Аухадеев также дал долгосрочный прогноз на лето:
— Июль также прогнозируется с аномальным теплом. Если прогноз оправдается, то он будет пятым подряд. С 2020 года июль у нас все теплее и теплее, — констатировал метеоролог.