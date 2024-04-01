Ватерполисты «КОС-Синтез» стартовали с победы в полуфинальной серии чемпионата России

Татарстанские ватерполисты из команды «КОС-Синтез» выиграли первый матч полуфинальной стадии чемпионата России по водному поло.

Игра прошла 30 марта в казанском бассейне «Оргсинтез». Соперником «КОС-Синтеза» была команда «Динамо-СШОР». Счет в матче был открыт лишь во втором периоде, и к концу основного времени на табло горели цифры 11:11.

Победитель определился в серии послематчевых пенальти. Ватерполисты казанского клуба были точнее, реализовав 4 из 4 попыток, в то время как их соперники забили только 2 мяча. Следующий матч серии пройдет в Астрахани 6 апреля. Ранее тренер «КОС-Синтез-УОР» Анвар Галимзянов рассказал о подготовке к плей-офф.

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Разиль Самигуллин