За 2023 год объемы промышленного производства в России увеличились на 8,5%
В феврале 2024 года объемы промышленного производства в России увеличились на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Кроме того, в период с января по февраль 2024 года на 1,7% вырос индекс промышленного производства.
По сравнению с февралем прошлого года положительную динамику показали:
- добыча полезных ископаемых (+2,1%);
- обрабатывающие производства (+13,5%);
- отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений (+6%);
- энергетический сектор (+6,4%).
Отрасли, показавшие рост по сравнению с прошлым годом:
- производство компьютеров, электронных и оптических изделий (+47,2%);
- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+37,9%);
- производство мебели (+20,5%);
- производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+51,5%).
Также отмечен рост в производстве текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи, обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, производстве бумаги, машин и оборудования и других отраслях.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».