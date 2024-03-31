За 2023 год объемы промышленного производства в России увеличились на 8,5%

Фото: Максим Платонов

В феврале 2024 года объемы промышленного производства в России увеличились на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Кроме того, в период с января по февраль 2024 года на 1,7% вырос индекс промышленного производства.

По сравнению с февралем прошлого года положительную динамику показали:

добыча полезных ископаемых (+2,1%);

обрабатывающие производства (+13,5%);

отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений (+6%);

энергетический сектор (+6,4%).

Отрасли, показавшие рост по сравнению с прошлым годом:

производство компьютеров, электронных и оптических изделий (+47,2%);

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+37,9%);

производство мебели (+20,5%);

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+51,5%).

Также отмечен рост в производстве текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи, обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, производстве бумаги, машин и оборудования и других отраслях.



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Олег Исаков