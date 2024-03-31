Новости экономики

18:25 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

За 2023 год объемы промышленного производства в России увеличились на 8,5%

17:26, 31.03.2024
За 2023 год объемы промышленного производства в России увеличились на 8,5%
Фото: Максим Платонов

В феврале 2024 года объемы промышленного производства в России увеличились на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Кроме того, в период с января по февраль 2024 года на 1,7% вырос индекс промышленного производства.

По сравнению с февралем прошлого года положительную динамику показали:

  • добыча полезных ископаемых (+2,1%);
  • обрабатывающие производства (+13,5%);
  • отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений (+6%);
  • энергетический сектор (+6,4%).

Отрасли, показавшие рост по сравнению с прошлым годом:

  • производство компьютеров, электронных и оптических изделий (+47,2%);
  • производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+37,9%);
  • производство мебели (+20,5%);
  • производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+51,5%).

Также отмечен рост в производстве текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи, обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, производстве бумаги, машин и оборудования и других отраслях.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Олег Исаков
ЭкономикаПромышленность

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть694.3
  • Нижнекамскнефтехим102.6
  • Казаньоргсинтез104.3
  • КАМАЗ177.2
  • Нижнекамскшина78.3
  • Таттелеком1.063