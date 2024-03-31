Доходы экономической зоны Суэцкого канала выросли на 54% и составили $111,8 млн

Экономическая зона Суэцкого канала зафиксировала значительный рост доходов в 2023—2024 годах. Они увеличились на 54%, достигнув суммы в 111 800 000 долларов. Одновременно с этим чистая прибыль зоны выросла на 57% и составила 3,74 млрд египетских фунтов. Об этом сообщает ТАСС.

Представители главного экономического управления зоны связывают такой беспрецедентный рост с заключением множества новых контрактов, связанных с инвестициями в промышленность. Между тем доходы самого Суэцкого канала пока неуклонно падают на фоне атак хуситов.

В конце прошлого года движение судов по Суэцкому каналу приостановили из-за севшего на мель танкера. Позднее судно удалось снять с мели и судоходство по Суэцкому каналу восстановили.

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Разиль Самигуллин