Сегодня «Зенит-Казань» встретится с «Енисеем» в рамках волейбольной Суперлиги

Сегодня «Зенит-Казань» встретится с «Енисеем» в рамках 1/4 финала турнира PARI Суперлига. Матч пройдет в Казани на стадионе «Центр Волейбола», начало в 17.00 мск. По прогнозам, с большей вероятностью победу одержит казанская команда.

Согласно статистике последних пяти матчей, «Зенит-Казань» не проиграл ни одного матча своему сопернику. Каждая из пяти встреч завершалась победой казанской команды. Суммарно за 5 игр «Зенит-Казань» проиграл только 3 сета.

Ранее волейбольный клуб «Зенит-Казань» одержал победу над «Новой». Матч прошел в рамках тура PARI Суперлига на стадионе Центра волейбола.

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Разиль Самигуллин