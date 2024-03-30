В Казани временно ограничат движение на улицах Московской и Яхина

В Казани начались работы по реконструкции сетей водоснабжения на улице Московской. В связи с этим с сегодняшнего дня на пересечении улиц Московской и Яхина частично ограничено движение транспорта.

До 30 апреля закрыт для движения тротуар, а также ограничена проезжая часть по улице Московской на пересечении с улицей Яхина. Будьте внимательны и заранее планируйте свой маршрут.

Напомним, с 30 марта изменилась схема движения троллейбусного маршрута №7 «Улица Халитова — железнодорожный вокзал». Это связано с реконструкцией инженерных сетей на улице Московской.

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Разиль Самигуллин