Сегодня «Рубин» встретится с «Ахматом» в рамках Российской Премьер-лиги

Сегодня «Рубин» встретится с «Ахматом» в рамках 22-го тура Российской Премьер-лиги. Матч пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» в 16.30 мск. По прогнозам специалистов, победу должна одержать казанская команда.

Согласно статистике последних пяти матчей, «Рубин» еще не уступал своему сопернику ни один матч. Игры 3 раза завершились поражением грозненской команды, и два раза была зафиксирована ничья.

Ранее защитник казанского «Рубина» Илья Рожков получил вызов в молодежную сборную России по футболу на предстоящий сбор в Уругвае. В список попали 23 спортсмена.

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Разиль Самигуллин