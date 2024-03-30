Татарстан ожидает туман и видимость до 500 метров и менее

Гидрометцентр Республики Татарстан предупреждает о неблагоприятных погодных условиях в регионе.

С 30 по 31 марта местами на территории республики и в Казани ожидается туман, который может серьезно ухудшить видимость. По прогнозам метеорологов, она может снизиться до 500 метров.

Водителям рекомендуется проявлять особую осторожность и соблюдать скоростной режим, а пешеходам — быть внимательнее при переходе дорог.

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Разиль Самигуллин