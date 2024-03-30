Продуктовая инфляция в Татарстане за год составила 8,86%

Годовая продуктовая инфляция в Татарстане за год составила 8.86%, выяснило «Реальное время».

Больше всего за минувший год в процентном соотношении подорожала белокочанная капуста — с 20,78 до 38,76 рубля, что составило 86,53%. На втором месте по удорожанию стал десяток куриных яиц — цены на него за год подскочили с 76,7 до 119,85 рубля — это 56,26%. Тройку лидеров по инфляции заняли куры. За килограмм куриного мяса (кроме куриных окорочков) придется заплатить 195,93 рубля вместо 146,78 годом ранее.

Сильнее всего подешевел репчатый лук — с 51,42 до 37,05 рубля за килограмм (-27,95%). Помимо лука подешевел картофель — от 30,46 рубля до 25,66, что составило -15,76%. Также подешевела гречневая крупа — с 65,19 до 56,98 рубля за килограмм (-12,59%).

Напомним, что за минувшую неделю в Татарстане вновь подорожали продукты «борщевого набора» — за килограмм овощей жителям республики придется отдать 184 рубля.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Олег Исаков