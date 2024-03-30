Учебники татарского языка УМК «Сәлам!» включены в федеральный перечень

Сотрудники проектного офиса по разработке и внедрению региональных учебно-методических комплектов (УМК) по татарскому языку и литературе Института развития образования Республики Татарстан добились долгожданного успеха!

Учебники 5—9-х классов УМК «Сәлам!», предназначенные для общеобразовательных организаций основного общего образования с обучением на русском языке (для изучающих татарский язык), были включены в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Приказ №119 от 21.02.2024 вносит соответствующие изменения в федеральный перечень.

Напомним, что в 2022 году в федеральный перечень были включены учебники «Сәлам!» для 1—4-х классов. Таким образом, вся линейка учебников УМК «Сәлам!» вошла в федеральный перечень, что свидетельствует о высоком качестве этих учебных материалов.

Разработка современного учебника татарского языка нового поколения «Сәлам!» ведется с 2016 года в проектном офисе при Институте развития образования Республики Татарстан по заказу Министерства образования и науки Республики Татарстан. УМК «Сәлам!» состоит из учебника, книги для учителя, рабочей тетради, раздаточного материала для закрепления лексики, стикеров и диска, а также электронного сопровождения — сайта http://selam.tatar/.

С 2017 по 2022 год проводилась апробация учебников в девяти общеобразовательных организациях города Казани. Результаты внедрения показали, что обучение по УМК «Сәлам!» мотивирует учащихся и приводит к положительной динамике в усвоении учебного материала, что подтверждалось опросом учащихся и их родителей.

Сейчас во многих общеобразовательных организациях Казани, Нижнекамска, Набережных Челнов и других городов и муниципальных районов Татарстана обучение татарскому языку как государственному ведется по УМК «Сәлам!». Учебник востребован не только в Татарстане, но и за его пределами: в шести субъектах Российской Федерации при обучении татарскому языку используется УМК «Сәлам!».

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Разиль Самигуллин