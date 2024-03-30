В Татарстане сфера гостиничного бизнеса стала самой популярной среди предпринимателей

Фото: Максим Платонов

Бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев сообщил, что сфера гостиничного бизнеса стала самой популярной среди предпринимателей в прошлом году из-за развития внутреннего туризма. Торговля оказалась на втором месте.

Резкое увеличение числа зарегистрированных предпринимателей произошло в сфере логистики и IТ. Санкции привели к изменениям в подходах к малому бизнесу. В Татарстане зарегистрировано более 174,8 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса, что на 4% больше, чем годом ранее.

Общее число занятых в частном бизнесе увеличилось на 10,4%, превысив 860 тысяч человек к концу 2023 года. Количество самозанятых увеличилось на 30,7%, превысив 306 тысяч человек, сообщили в ГТРК «Татарстан».

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Олег Исаков