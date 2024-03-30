В экстрим-парке «Урам» обсудили транспортную доступность общественного пространства

В экстрим-парке «Урам» обсудили транспортную доступность общественного пространства. Заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев объяснил, что улица Подлужная довольно узкая и тяжело проходима для автобусов, которые курсируют по городу. Однако в настоящее время рассматриваются предложения по запуску другого вида транспорта на этой улице. Все будет зависеть от востребованности со стороны жителей.

В этом году планируется запустить новый маршрут до спуска моста «Миллениум». Напротив экстрим-парка «Урам» появится остановка. Сейчас выбирают место для ее размещения. Дальше транспорт будет разворачиваться и подниматься обратно в сторону улицы Вишневского.

Напомним к концу лета на набережной Казанки в столице Татарстана появится новый детский парк. Он будет расположен между экстрим-парком «Урам» и Национальной библиотекой Республики Татарстан на территории площадью 3,4 гектара.

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Разиль Самигуллин