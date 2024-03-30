Казанцам рассказали о новом парке на набережной Казанки

К концу лета на набережной Казанки в столице Татарстана появится новый детский парк. Он будет расположен между экстрим-парком «Урам» и Национальной библиотекой Республики Татарстан на территории площадью 3,4 гектара.

В парке будет построена самая большая в России детская площадка, многофункциональный павильон и первый в городе природный лабиринт. Парк станет зеленым оазисом, который свяжет набережную Казанки и Фуксовский сад, создавая контраст с бетонными постройками. На всей территории парка будут высажены деревья, кустарники и травы.

Парк предложит разнообразные возможности для отдыха и развлечений. Главной темой общественного пространства станет сама река Казанка: несколько элементов парка, включая горки, будут выполнены в волнообразных формах, напоминающих водную рябь. В парке будут проводиться познавательные мероприятия «Научные маршруты», на которых дети в игровой форме смогут узнать о реке с точки зрения географии, химии, биологии, экологии, истории и других наук.

При входе в парк посетители будут попадать на большую площадку со сценой для мероприятий. Она будет предназначена для проведения событий разных форматов и масштабов: от лекций и выставок до концертов.

Еще одним местом притяжения жителей и гостей города станет многофункциональный павильон, рядом с которым обустроят фонтан с вечерней подсветкой. Внутри здания предусмотрены кафе, общественный туалет, отдельное помещение займет организация «Архидети». Также у павильона будет свой внутренний дворик.

Детская площадка станет одной из самых масштабных в стране. Она будет разделена на функциональные зоны: территория для игр с водой, зона движения с разными препятствиями, подростковая площадка и территория для малышей с навесами, лесенками и дорожками из пеньков. Для детей с особенностями здоровья предусмотрены специальные качели и зона песочной терапии.

Первый в городе природный лабиринт станет еще одной зоной для детских игр. При этом ни один ребенок не потеряется, так как внутри многофункционального павильона запроектирована смотровая площадка, с высоты которой родители смогут наблюдать за развлечениями малышей.

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Разиль Самигуллин