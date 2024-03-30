Больше половины татарстанских школьников выбирают колледжи

Больше половины татарстанских школьников выбирают колледжи. Об этом на online-конференции «Реального времени» рассказал генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций РТ» Эмиль Губайдуллин.

Он, подчеркнул, что в России наблюдается изменение ориентиров в сторону рабочих профессий. По его словам, сегодня более 60% выпускников 9-х классов, как в Татарстане, так и в целом по стране, выбирают обучение в колледжах и техникумах после окончания основной школы.

Раньше считалось, что колледжи и техникумы выбирают в основном «троечники», которым тяжело продолжать обучение в вузах. Однако сейчас ситуация изменилась: конкурсы в эти учебные заведения стали серьезным испытанием, и проходные баллы по некоторым специальностям достигают 4,4 и даже 4,48. Есть профессии, где конкурс открыт только для отличников. Конкуренция за бюджетные и небюджетные места также высока: количество претендентов на одно учебное место может достигать 18 человек.

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Разиль Самигуллин