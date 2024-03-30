Сегодня в Казани до +7 градусов

Фото: Реальное время

В Казани в субботу, 30 марта, ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре по Татарстану.

Максимальная температура воздуха днем от +5 до +7 градусов. На дорогах сохраняется гололедица.

В Татарстане прогнозируется от +2 до +7 градусов. Местами возможны осадки в виде дождя. Ночью и утром на дорогах гололедица.

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Разиль Самигуллин