На улице Сибгата Хакима в Казани частично ограничат движение транспорта и пешеходов

В Казани на ул. Сибгата Хакима будет ограничено движение транспорта и пешеходов. Это связано с устройством хозяйственно-бытовой канализации, сообщает мэрия города.

С 3 по 23 апреля частично закроют тротуар на ул. Сибгата Хакима вблизи дома №60. Также полностью перекроют проезжую часть на второстепенной дороге около домов №41 и №1/47 на ул. Сибгата Хакима. Об этом сообщили в комитете внешнего благоустройства.



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Артем Гафаров