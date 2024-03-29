Александр Степанов будет и.о. главного тренера «Ак Барса» в контрольном матче с «Челнами»
Александр Степанов будет и.о. главного тренера «Ак Барса» в контрольном матче с «Челнами», сообщили в пресс-службе команды.
Казанцы отправились в Набережные Челны на «Матч дружбы». Встреча пройдет 29 марта в 18.00 мск. Клубы сыграют два периода — первый в формате «5 на 5» и второй «3 на 3».
Состав «Ак Барса» на товарищеский матч:
- Вратари: Амир Мифтахов, Максим Арефьев.
- Защитники: Кирилл Адамчук, Даниил Журавлев, Артемий Князев, Константин Лучевников, Дмитрий Юдин.
- Нападающие: Станислав Галиев, Артем Галимов, Никита Дыняк, Дмитрий Кагарлицкий, Семен Кошелев, Артем Лукоянов, Кирилл Петров, Илья Сафонов, Евгений Свечников, Дмитрий Яшкин.
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