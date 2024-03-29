Рабочие начали укладывать кирпичи на стройке детского сада в «Салават купере»

В жилом районе «Салават купере» продолжается строительство детского сада. Забивка свай завершена, и на 80% уложены фундаментные блоки. Сейчас рабочие приступили к кирпичной кладке. На объекте ежедневно трудятся 50 строителей, сообщает мэрия Казани.

Проект детского сада предусматривает размещение 14 групп на 260 мест с наполняемостью от 16 до 20 детей. В учреждении также будут оборудованы музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, прачечная и административные помещения.

Новый детский сад в «Салават купере» станет одним из трех дошкольных образовательных учреждений, которые появятся в городе в этом году. Для каждого детского сада будет разработан индивидуальный дизайн-проект. Все учреждения оснастят удобной и современной мебелью, спортивным инвентарем и другим оборудованием.

Также к новому учебному году в Казани планируется ввести в эксплуатацию три школы. Два образовательных учреждения на 1 224 места появятся на улице Родины и в микрорайоне М14 по улице Андрея Адо. Еще одна школа на 1 501 место откроется в жилом комплексе «Весна» в районе улицы Азата Аббасова.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Артем Гафаров