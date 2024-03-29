Сезон активности клещей в Татарстане начнется при температуре выше +15 градусов

Фото: Татьяна Демина

На пресс-конференции, посвященной текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан Любовь Авдонина сообщила, что в регионе пока не регистрировали укусов клещей.

— Клещи просыпаются при температуре плюс 1—3 градуса Цельсия. А максимально свою активность они начинают показывать при температуре выше +15 градусов. Однако пока рано делать выводы об их активности, так как сезон клещевых инфекций приходит на смену сезону ОРВИ, — отметила Авдонина.

В Татарстане зафиксировано 30 эндемичных территорий, где возрастает риск заражения клещевым энцефалитом. Первой мерой профилактики является вакцинация против клещей для лиц, у которых деятельность связана с работой на эндемичных территориях.



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Анастасия Фартыгина