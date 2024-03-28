Больше половины казанцев дружат с коллегами из-за любви к деньгам и совместного досуга

Опрос, проведенный в рамках премии Team Awards, показал, что любовь к деньгам и совместный отдых объединяют половину казанцев. 27% респондентов отметили, что их связывает любовь к работе, а у 16% — ненависть к собственной компании.

Казанцы также рассказали о качествах, которые они не потерпят в своих коллегах. Жители Казани жестко пресекают сплетни в команде (31%), утечку информации (25%) и панику (23%). Фамильярность и панибратство оказались неприемлемыми для 15% респондентов.

В коллективах из Казани люди подобраны случайно в половине случаев. При этом только четверть опрошенных отметили, что в их командах подбирают людей с определенными характеристиками. Чаще всего в компаниях респондентов присутствуют «мотиватор» (35%), «специалист» (32%) и «душа команды» (26%). Наиболее редкими в коллективах оказались «координаторы» (8%) и «исследователи» (10%).

Респонденты выделили психотипы, без которых их команда бы потерпела крах. Наиболее необходимым человеком оказался «специалист» (26%) — он прекрасно разбирается во всех аспектах работы отдела. На втором месте (15%) расположился «мотиватор», который будет поддерживать и подбадривать сотрудников. В топ-3 психотипов вошел «генератор идей» (8%), без которого сложно найти решения рабочих задач.