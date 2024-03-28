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В Госдуму внесли законопроект об окладах бюджетников

17:00, 28.03.2024

В Трудовой кодекс РФ могут внести изменения для усиления социальной защиты работников бюджетной сферы.

Согласно этому изменению, правительство РФ будет обязано устанавливать базовые оклады и ставки заработной платы по профессиональным квалификационным группам работников бюджетной сферы. Это станет гарантией того, что заработная плата работников государственных и муниципальных учреждений не будет ниже установленных базовых окладов и ставок.

Предлагаемое изменение в Трудовом кодексе направлено на повышение социальной защищенности работников бюджетной сферы и установление более справедливой системы оплаты труда.

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Анастасия Фартыгина
ОбществоВласть Татарстан

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