В Госдуму внесли законопроект об окладах бюджетников

В Трудовой кодекс РФ могут внести изменения для усиления социальной защиты работников бюджетной сферы.



Согласно этому изменению, правительство РФ будет обязано устанавливать базовые оклады и ставки заработной платы по профессиональным квалификационным группам работников бюджетной сферы. Это станет гарантией того, что заработная плата работников государственных и муниципальных учреждений не будет ниже установленных базовых окладов и ставок.



Предлагаемое изменение в Трудовом кодексе направлено на повышение социальной защищенности работников бюджетной сферы и установление более справедливой системы оплаты труда.

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Анастасия Фартыгина