Госавтоинспекция Казани предупреждает об опасных погодных условиях

Фото: Максим Платонов

Госавтоинспекция Казани предупреждает о сложных погодных условиях и призывает к осторожности на дорогах.

В ближайшие дни в Казани ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также усиление ветра с порывами до 20 м/с. В связи с этим Госавтоинспекция города призывает всех участников дорожного движения быть более внимательными и строго соблюдать правила.

— В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция г. Казани призывает вас неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Напоминаю, что, в соответствии с правилами дорожного движения, водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленное ограничение, учитывая при этом дорожные и метеорологические условия. Скорость должна обеспечивать водителю видимость направления движения, — прокомментировал ситуацию заместитель начальника отдела ГАИ Казани Артур Газизов.

Также Газизов подчеркнул, что пешеходам необходимо учитывать ухудшение видимости на дороге во время неблагоприятных погодных условий. Он напомнил, что пешеходы должны иметь при себе световозвращающие элементы и быть внимательными при переходе дороги.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Олег Исаков