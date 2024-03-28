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Депутаты Госдумы предложили обязать работодателей оплачивать такси для сотрудников

11:30, 28.03.2024

В Госдуму РФ на рассмотрение внесли закон, который обяжет работодателей оплачивать проезд своих сотрудников на такси до места работы и обратно. Инициатива принадлежит депутатам Государственной думы РФ восьмого созыва.

В пояснительной записке к законопроекту они указывают, что в некоторых регионах России цены на услуги такси выросли на 44% за весь 2023 год, а по данным Росстата, средняя стоимость поездки с января по сентябрь увеличилась на 16% и побила исторический рекорд десятилетней давности.

— Для отдельных категорий работающих граждан использование услуг такси является не роскошью, а производственной необходимостью. Это связано с тем, что некоторые сотрудники начинают или заканчивают рабочую смену в ночное время, когда общественный транспорт уже не ходит, либо отсутствует развитая сеть общественного транспорта в определенной местности, либо нет иных общедоступных способов добраться на работу, — отмечают авторы законопроекта.

В соответствии с инициативой, работодатели обязаны будут оплачивать проезд сотрудников на такси в следующих случаях:

  • при ночных сменах;
  • при неразвитой сети общественного транспорта в определенном регионе;
  • в случае чрезвычайных обстоятельств;
  • при отсутствии иных способов добраться до места работы.

Как стало известно «Реальному времени», траты россиян на такси выросли более чем на четверть за год — в 2023 году жители России совершили 75 млн транзакций по картам за услуги такси на сумму 26,7 млрд рублей.

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Олег Исаков
Общество
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