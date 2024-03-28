Сегодня в Казани потеплеет до +4 градусов
Сегодня, 28 марта, в Казани температура воздуха днем поднимется до +4 градусов . Синоптики прогнозируют облачную погоду, возможен дождь со снегом.
Ночью столбики термометров опустятся до -4 градусов. Порывы ветра 2—9 м/секунду.
Завтра, 29 марта, погодные условия изменятся — ожидается ясная погода. Столбики термометров поднимутся до 5 градусов тепла. Ночью опустятся до -5 градусов.
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