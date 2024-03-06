HeadHunter надеется на возобновление дивидендных выплат в 2024 году

Генеральный директор HeadHunter Дмитрий Сергиенков сообщил, что в 2024 году компания может создать условия для возобновления дивидендных выплат акционерам. Это связано с получением нового листинга на Московской бирже.

Ранее в отчете за IV квартал и весь 2023 год Сергиенков рассказал о финансовых показателях компании. Так, выручка увеличилась на 29% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Чистая прибыль выросла на 9%, а показатель EBITDA — на 33%. При этом в компании подчеркнули, что результаты могли быть лучше, если бы не санкции и уход иностранных клиентов.

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Нафиса Миннехузина