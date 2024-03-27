Рынок акций США растет, в первых рядах индексы Merck, Verizon Communications и Intel Corp

Согласно данным агентства «Интерфакс. Рынки», американский рынок акций растет, восстанавливаясь после снижений в предыдущие две сессии. Инвесторы заняли выжидательную позицию в отсутствие важных статистических данных или отчетности крупных компаний.

Особое внимание участники рынка уделяют предстоящему выходу американского индекса PCE. Этот показатель учитывается Федеральной резервной системой при оценке рисков инфляции. Кроме того, игроки рынка изучают комментарии представителей Федрезерва. В частности, в среду выступит член руководства ФРС Кристофер Уоллер.

К 17.00 мск индекс Dow Jones вырос на 0,81%, составив 39601,78 пункта. Лидерами роста стали акции компаний Merck, Verizon Communications и Intel Corp., подорожавшие на 1,9%, 1,7% и 0,57% соответственно. Значение S&P 500 увеличилось на 0,47%, достигнув отметки в 5228,26 пункта. Nasdaq прибавил 0,12%. Напомним, согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США выросли на 9,337 млн баррелей за неделю, завершившуюся 22 марта. Это максимальный рост с середины февраля 2023 года.

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Разиль Самигуллин