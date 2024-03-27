Цены на нефть снижаются из-за роста запасов в США

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США выросли на 9,337 млн баррелей за неделю, завершившуюся 22 марта. Это максимальный рост с середины февраля 2023 года. На фоне этой информации цены на нефть на мировом рынке начали снижаться.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 0,82% и составляет 85,54 доллара за баррель. Майские фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи также подешевели — до 81,01 доллара за баррель (-0,75%).

Ранее цены на нефть эталонных марок слабо росли. Котировки завершили предыдущую сессию активным ростом. Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $86,82 за баррель.

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Разиль Самигуллин