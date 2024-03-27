Изъятие земель под объездную трассу Набережных Челнов и Нижнекамска завершат в 2024 году

Изъятие земель под объездную трассу Набережных Челнов и Нижнекамска планируют завершить в конце 2024 года, рассказали «Челны-Биз».

Как сообщается, в данный момент продолжается строительство объездной дороги в обход Набережных Челнов и Нижнекамска. В 2024 году планируется завершить процесс изъятия земель, которые попадают под новый участок федеральной трассы М-7 «Волга».

В рамках строительства было изъято 279 га земель у 157 собственников, включая участников общей долевой собственности. Общая площадь территорий, попадающих под изъятие, составляет 333 га.

— Техническая готовность обхода Набережных Челнов и Нижнекамска составляет 48%. Открыть движение по участку планируют в декабре 2024-го, — сообщило ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

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